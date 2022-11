Gas | Meloni | “Concediamo nuove concessioni e ne sblocchiamo alcune in cambio del prezzo calmierato” – Video

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Abbiamo inserito in questo decreto, per ragioni tempistiche e di unicità di materia la norma sullee l’estrazione di gas nazionale in forza della quale consentiamoindel fatto che aziende cedano auna parte consistente del gas che estraggono”. Lo ha sottolineato la premier Giorgiain conferenza stampa. La norma si applica, ha osservato, su “una parte consistente del gas che estraggono: per i primi due anni il 75% di gas e il 50 per i successivi. In questa maniera riusciamo a liberare circa 2 miliardi di metri cubi di gas che possono garantirci” sul fronte energetico e “mettiamo in sicurezza tessuto ...

Arera, l'autorità per l'energia, lo chiedeva da tempo e ora il governoha accolto la richiesta: anche per ilil mercato tutelato non finirà tra poche settimane, come inizialmente previsto, ma a gennaio 2024 . La scadenza viene così uniformata a quella dell'......per aiutare gli italiani a mitigare il caro bollette rischia di sostenere la domanda del, non ... Soluzione che, però,ha deciso di non seguire, dicendo così addio al bonus 150 euro . leggi ...Questo è il numero di venerdì 11 novembre 2022 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappellini. Per attivare ...Soffermandosi in particolar modo sulla norma sblocca-trivelle, Meloni ha detto: "Consentiamo nuove concessioni in cambio del fatto che le aziende concessionarie cedano una parte consistente del gas ...