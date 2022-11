Gallows & Anderson | “Di nuovo in WWE dopo aver parlato con Triple H | con lui rapporti mai incrinati”

The Shield Of Wrestling

C (Aj Styles,& Anderson) e il Judgement Day (Dominick Mysterio, Finn Balor e Damien Priest). Il match ha avuto ritmi molto alti con i 3 che sono riusciti a mettere in scena delle manovre di ...Judgment Day (Damian Priest, Finn Balor & Dominik) battono The OC (AJ Styles, Luke& Karl Anderson) Ancora una volta Rhea Ripley si è dimostrata l'asso nella manica del Judgment Day, pur non ... Rhea Ripley: Bodyslam a Luke Gallows a RAW On The October 10 episode of WWE Raw, The OC (Karl Anderson and Luke Gallows) returned to WWE after they were released back in April 2020. Anderson & Gallows were outspoken regarding their WWE release ...A CAMPAIGN has started to try to get more people to appreciate and use a Ludlow beauty spot that too many seem to ignore.