Galleria del Muro Torto chiusa a Roma per una perdita d’acqua | circolazione paralizzata da ore

(Di venerdì 11 novembre 2022) Resta ancora chiuso il sottovia Ignazio Guidi tra l’incrocio di Via Nomentana in direzione Policlinico a causa di unaalla prima biforcazione a partire da Via Nomentana. I tecnici ACEA stanno operando da stamattina ma al momento i disagi allapermangono. Il sottopasso in direzione Flaminio è stato riaperto intorno alle 9.10 mentre resta interdetto il traffico in direzione Policlinico. L’episodio è stato registrato oggi, venerdì 11 novembre 2022, intorno alle 7.30. su Il Corriere della Città.

RaiNews

... spazi polifunzionali e di intrattenimento che puntano sull'espressione massimaservizio ... Per creare l'effetto di "naturale" si è optato per la tenda a pergola bioclimatica KEDRY Prime , ......sei persone è andata a sbattere per cause da accertare contro la parete di una. Il bilancio è di 6 persone, tra cui un bambino di 8 anni soccorsi dai sanitari. Sul posto anche i vigili... Al Noi Tech Park la prima galleria del vento per i trattori 2' di lettura 11/11/2022 - La Sala degli Artisti come location per la presentazione di libri: è questa l'idea alla base di “Sala Lettura”, il nuovo progetto ideato dal cinema fermano. Il primo appunta ...Nonostante una seconda parte di stagione in calo e la grande delusione del Messico, il bilancio del 2022 Ferrari rimane positivo per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, inolte, è convinto che a Maranell ...