Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale | al centro dell' udienza la restituzione dei Rolex

Bocche cucite al termine dell'udienza del processo civile sulla sparizione di Rolex, borse e gioielli sia da parte die Ilary Blasi, che dei loro legali. La prima ad uscire è stata la presentatrice televisiva a bordo dello stesso suv bianco che l'aveva portata in tribunale. Dietro di lei è uscito l'ex ...La restituzione dei Rolex di proprietà di. E' stato questo l'argomento al centro dell'ora e mezza di udienza , davanti ai giudici del tribunale civile di Roma, tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi . Secondo quanto si ...L'ex capitano della Roma si è presentato al processo per la questione degli orologi e delle borse a bordo della piccola (e costosa) citycar ...Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale. L'ex capitano della Roma e la showgirl volto di Mediaset sono apparsi oggi al Tribunale civile di Roma, in cui si discute la causa ...