Francesco Mutti riconfermato a presidenza di Centromarca

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) -, amministratore delegato diSpA, è statoalladiper il prossimo biennio. 54 anni, laurea in Finanza Management all'Università di Cardiff, Cavaliere del Lavoro,è dal 1994 alla guida dell'azienda di famiglia (oltre 500 milioni di euro di fatturato), realtà di punta dell'industria agroalimentare italiana, presente in 100 Paesi del mondo e leader europeo nel comparto del rosso. A far parte del comitato disono stati chiamati: il past president Luigi Bordoni e i vice presidentiDel Porto (president Region Italy Barilla), Alessandro d'Este (presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale), Flavio Ferretti ...

