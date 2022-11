FOTO – Zaniolo risponde alle critiche | spunta il messaggio social

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il talento di Nicolòè uno dei più cristallini del nostro calcio. Un giocatore così, capace di abbinare qualità e forza fisica, non si vede tutti i giorni. Nelle ultime ore ha fatto notizia una sua possibile esclusione dconvocazioni di Mancini. Infatti l’Italia non si fermerà durante il Mondiale, ma giocherà due amichevoli con Albania e Austria. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Nicolònon figurerebbe tra i convocati in Nazionale per queste due sfide. Nazionale, ildiL’indiscrezione de Il Corriere dello Sport ha subito alzato un polverone. Secondo la notizia il giocatore non sarebbe disponibile per alcune noie fisiche. Il fantasista della Roma sarebbe uscito dalla sfida contro il Sassuolo un po’ acciaccato.: ...

Nicolò, sui social, ha parlato della sua possibile esclusione dai convocati per i prossimi impegni dell'Italia Nicolòescluso dai convocati dell'Italia per i prossimi impegni Sui suoi canali social ufficiali, il giocatore della Roma ha commentato così la notizia. IL MESSAGGIO - "In queste settimane ho dovuto ......di Aquilani e De Rossi oltre alle pratiche relative alla gestione del figlio trae l'ex ... convivenza vicina a Roma Nord: eccoli mentre scelgono assieme i mobili di casaNessuna rottura ...Nicolò Zaniolo ha voluto fare chiarezza sui social riguardo alla nazionale e alla volontà di rispondere sempre presente a un’eventuale convocazione: "Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile ..."Mi e' dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispettero' le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato ...