FOTO – Sorpresa a Kvaratskhelia | è successo all’Hotel Britannique

(Di venerdì 11 novembre 2022) Quest’oggi Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista del match contro l’Udinese, è uscito allo scoperto sulle condizioni di Khvicha, che sarà assente anche per la sfida di domani. Il georgiano è ancora alle prese con la lombalgia acuta che lo ha fermato poche ore prima della partita contro l’Atalanta e che lo costringe a questo punto a dare appuntamento al 2023, almeno in maglia azzurra. “‘Kvara sente ancora male”, ha spiegato il tecnico nel corso del suo intervento da Castel Volturno “Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di tensione, velocità e pressione muscolare sente male e non sarà della partita”. Napoli, visita speciale per Kvarastkhelia: avete visto? In queste ore è arrivato a Napoli anche l’ex calciatore Shota Arveladze, capocannoniere di tutti i tempi con la maglia della nazionale ...