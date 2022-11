FOTO | CM Punk torna a farsi vedere | è stato al commento per la Cage Fury Fighting Championship

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo i fatti di All Out, che gli sono costati una sospesione, CMha mantenuto un profilo basso sparendo di fatto dalla scena pubblica. La sua situazione in seno alla AEW pare molto complicata e le possibilità di non rivederlo più sul ring della federazione di Tony Khan sono concrete. La maggioranza del backstage si è schierata contro di lui e recentemente Chris Jericho ha speso dure parole nei suoi confronti. Nella giornata di ieri,to ain pubblico e lo ha fatto in occasione di un evento della(CFFC). CMalIl 2 volte AEW World Champion CMto a...

