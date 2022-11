La Provincia di Cremona e Crema

ROMA -è title sponsor della Rome 21K, la mezza maratona che si svolgerà nel cuore di Roma domenica 13 novembre. L'evento sportivo, che vedrà i partecipanti correre attraversando storia, ...... andando quindi a sbattere con la suaPuma Rally1 contro il guard rail. Prova interrotta, pure ... Stanotte insi aprirà la seconda tappa del Rally del Giappone: qui tutti i dettagli e gli ... Ford Italia è title sponsor alla Rome 21K Ford Italia è Official Car delle ATP Finals, per la seconda volta organizzato al Pala Alpitour di Torino dal 13 ...MILANO - Tra prestazioni e sostenibilità, Ford Italia scende in campo con il tennis. La casa dell’Ovale Blu è infatti auto ufficiale delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals ...