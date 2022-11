Foggia | ventitre anni fa | crollo del palazzo di viale Giotto | morirono 67 persone La notte dell' 11 novembre 1999

(Di venerdì 11 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “L’11è il giorno in cui ini si riconobbero e si riscoprirono comunità: è questo il senso del ricordo che, da 23, si rinnova dentro il profondo fossato scavato nel cimitero di, sacrarioe 67 donne, uomini, ragazze e bambini che persero la vita neldi”. È il commento del vicepresidentea Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha partecipato stamattina, nel Cimitero di, alla deposizione di una corona di fiori insieme a tutte le autorità civili e militari, al presidente’Associazione Parentie Vittime Mimmo Caldarulo e alcuni familiari di ...

Noi Notizie

È il commento del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha partecipato stamattina, nel Cimitero di, alla deposizione di una corona di fiori insieme a tutte le autorità ...L'arbitro A dirigere il match sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Nola e Pasquale De Meo di; quarto uomo Giovanni Ayroldi di ... Foggia, ventitre anni fa: crollo del palazzo di viale Giotto, morirono 67 persone Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “L’11 novembre 1999 è il giorno in cui i foggiani si riconobbero e si riscoprirono comunità: è questo il senso del ricordo che, da 23 anni, si ri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...