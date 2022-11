Firenze | ultracentenaria dona gli organi | è la prima volta al mondo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Per laalè statoto da un’un organo per un trapianto. Il prelievo, che non ha precedenti documentati in letteratura scientifica – sottolinea il Centro nazionale trapianti in una nota – è stato effettuato all’ospedale San Giovanni di Dio dila scorsa settimana su una donna deceduta a 100 anni, 10 mesi e 1 giorno: il suo fegato, con il via libera dei coordinamenti operativi del Centro regionale trapianti della Toscana e del Centro nazionale trapianti, è stato giudicato idoneo e trapiantato con successo in una persona in lista d’attesa nell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. In precedenza, il record ditrice dipiù anziana in Italia era di una donna morta a Fabriano a 97 ...