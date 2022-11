Fiorentina | Saponara | “Possiamo rosicchiare qualche punto al Milan”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Riccardo, calciatore dellaed ex, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match contro i rossoneri

Commenta per primo Riccardo, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali della società: 'In Conference abbiamo incontrato alcune difficoltà inizialmente. Alcuni infortuni hanno inciso. Nello scorso ......su. Indisponibile Nico Gonzalez, che tornerà nel 2023. Probabili formazioni Milan : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Messias; Giroud....Il calciatore della Fiorentina analizza l’inizio di stagione dei viola, il momento e la prossima sfida di campionato col Milan Parla così ai canali social del club viola il calciatore della Fiorentina ...Riccardo Saponara, calciatore della Fiorentina, si è così espresso sul canale ufficiale TikTok della squadra gigliata per parlare di questa prima parte di stagione e del ...