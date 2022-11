FIFA 23 Team 1 Heroes World Cup | Svelata la squadra degli Eroi della Coppa Del Mondo

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 11 novembre 2022) EA Sports ha annunciato le carte che ritroveremo nella primaCup che sarà disponibile nei pacchettimodalità23 Ultimatea partire dalle 19:00 di venerdi 11 Novembre. GliCup sono versioni migliorate di alcuniFUT, creati per celebrare il loro contributo determinante nelle passate edizioniCup. Per la prima volta in 14 anni di FUT, tutti gliCup avranno illustrazioni speciali realizzate dalla Marvel. Durante l’evento, saranno rilasciate anche Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli FUT e tanto altro ancora con ...