Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022)nasce l’11 novembre del 1821. Il padre, Michail Andreevi? Dostoevkij, era un medico militare discendente da un antico ceppo nobile lituano, e la madre, Marinaovna Na?aeva, apparteneva a una famiglia di mercanti moscoviti. Nel maggio del 1837 la famiglia si trasferisce a Pietroburgo, pochi mesi dopo la morte diovna, dovee Michail frequenteranno il convitto preparatorio in attesa degli esami di ammissione all’Istituto di ingegneria. photocredit:googleimagesRitiratosi in una compagna non molto distante da Mosca, il padre, datosi al bere, verrà ucciso dai suoi contadini. È in quella occasione cheebbe il suo primo attacco di epilessia,di cui soffrirà per tutta la vita. Dopo essere ...