FÀ LA TUA SCELTA – WWE CROWN JEWEL 2022

(Di venerdì 11 novembre 2022) BEST FOR BUSINESSGiusto per trovare una risposta alla domanda “perché Logan Paul come sfidante per il titolo del mondo”… potrei citare la frase che HHH usava spesso quando era a capo della fed in termini di storyline on screen.I numeri sono sempre stati importanti e la popolarità raggiunta da Paul L. è un dato di fatto.Se poi a questo discorso aggiungiamo che la WWE ha sempre riservato un posto speciale alle star americane sportive e non, è davvero semplice fare 1+1.Paul è come nettare per le api, come miele per gli orsi. Il suo impiego nel wrestling ha fatto da cassa di risonanza. Si è dato ampio risalto alla sua firma del contratto con la WWE e tutto ciò che ne è scaturito si è diffuso a macchia d’olio.Ma quello che preme a noi come wrestlingfan è la qualità del soggetto di cui stiamo parlando, del talento e della passione con cui lavora.Non credo che si possa muovere ...