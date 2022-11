F1 | pole di Magnussen nella Sprint race del Brasile | la prima dopo 140 gare - Sport - Formula1

(Di venerdì 11 novembre 2022) Primo tempo in qualifica per il pilota Haas:mini gara che decide la griglia di partenza di domenica partirà davanti a tutti. Secondo Verstappen, poi Russel. Sainz quinto, Leclerc solo ...

Primo tempo in qualifica per il pilota Haas: nella mini gara che decide la griglia di partenza di domenica partirà davanti a tutti. Secondo Verstappen, poi Russel. Sainz quinto, Leclerc solo ...position a sorpresa per la Haas di Kevinnelle prove libere del Gran premio del Brasile di Formula 1 , che hanno deciso la griglia di partenza della sprint race di sabato. Il pilota ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Giornata promettente per Kevin Magnussen, che grazie alla pioggia riesce a sottrarre la pole position a Max Verstappen nel Gp del Brasile ...