F1 | per Mick Schumacher ipotesi pilota riserva Mercedes nel 2023

... e nello specifico della faccenda che ha coinvolto il loro compositoreGordon , il quale, in ... però, non si limita semplicemente a rispondere a id e a Stratton, ma spiegafilo esegno le ......con George Russell e Lewis Hamilton ha già manifestato l'intenzione di rinnovare il suo contratto oltre il 2023 e nonuna sola stagione. Anche Alpine ha mostrato interesse nei confronti di...(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Mick Schumacher potrebbe fare il pilota di riserva in ... La possibilità di correre nel 2024 è prioritaria per l'australiano e la Red Bull ha Sergio Perez in scadenza di ...Il giovane tedesco potrebbe approdare nel team inglese, alla ricerca di un "terzo" per la prossima stagione visti i dubbi di Ricciardo ...