F1 | Charles Leclerc | “Dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato | ho accettato di montare le intermedie…”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una situazione imbarazzante. E’ stato un venerdì da dimenticare per la Ferrari a Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista sudamericana si sono tenute le qualifiche per la Sprint Race di domani e a sorpresa è stato il danese Kevin Magnussen, su Haas, a conquistare la pole-position a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes George Russell. Un time-attack nel quale la Rossa si è dimostrata altamente insufficiente dal punto di vista delle letture strategiche, specialmente con, sceso in pista nella Q3 con le intermedie, mentre gli altri hanno girato e ottenuto un tempo con le slick. Ironia della sorte, dopo essere rientrato ai box pergli pneumatici da asciutto, la sessione è stata sospesa per l’uscita di pista di Russell e la pioggia ...