Esplosione a Lucca | morta Debora Pierini Giovane mamma | è la terza vittima della tragedia

Riuscì a partorire il piccolo Dante con un cesareo d'urgenza. Aveva 26 anni ed era originaria di ...Leggi Anchein casa: due morti e tre feriti - Grave una donna incinta: parto cesareo per far nascere il bimbo TI POTREBBE INTERESSARENon ce l'ha fatta, purtroppo, a sopravvivere, Deborah Pierini la mamma di 26 anni rimasta gravemente ustionata e incinta all'ottavo mese, sotto le macerie della casa esplosa il 27 ottobre a Torre. La ...C'è una vittima in più dopo l'esplosione a Torre di Lucca dello scorso 27 ottobre 2022. Purtroppo è morta la madre 26enne Debora Pierini, in stato di gravidanza avanzata (31 settimane) durante ...