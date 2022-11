Equitazione | Dressage World Cup Stoccarda 2022 | Isabell Werth domina il Grand Prix

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Va in archivio ildella terza tappa della Coppa del Mondo didell’, scattata oggi a, in Germania: in vista delFreestyle che domani alle ore 17.00 chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, si registra oggi una cinquina della Germania. In testa alla graduatoria odierna infatti si trovasu DSP QUANTAZ, prima con 77.217, la quale precede Ingrid Klimke su Franziskus FRH, seconda con 74.391, infine completa il podio lo Frederic Wandres su Bluetooth OLD con 74.109. CLASSIFICA1. 329 DSP QUANTAZGER 77.217% 2. 309 ...