ENI | il prezzo del gas e la Russia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ci tocca parlare ancora una volta di ENI e prezzi del gas, perché dopo l’i due articoli di qualche settimana fa (qui e qui), ora sta circolando un nuovo testo che riporta più o meno le stesse cose in forma differente. Ammetto che sta diventando noioso vedere gli stessi testi condivisi dalle stesse persone, che riportano in forma lievemente diversa le stesse cose, ed esser costretti ogni volta a ripeterle. Purtroppo questa è la perfetta dimostrazione della teoria della montagna di merda. Ma veniamo a ciò che sta circolando ora, questa splendida grafica che vedete sopra e che viene condivisa principalmente tramite WhatsApp e altri programmi di messaggistica. L’unica cosa buona è che stavolta almeno a fondo foglio c’è una firma, e sappiamo da chi è partita questa nuova grafica per un vecchio messaggio: Coordinamento Piemonte 2022, ovvero il gruppo di coordinamento provinciale piemontese ...

