Energia | salute e clima sono legati a doppio filo | e hanno bisogno di risposte congiunte

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Il cambiamentotico sta minando ogni dimensione dellaglobale, sta aumentando la fragilità dei sistemi globali da cui essa dipende e la vulnerabilità delle popolazioni alle crisi geopolitiche, energetiche e del costo della vita». É questo il racconto che emerge dal settimo Lancet countdown report, uscito alla vigilia della Cop27 di Sharm el-Sheikh, la ventisettesima Conferenza mondiale suldelle Nazioni unite. Quanto accade «sta anche e sempre più minando la sicurezza alimentare globale: una nuova analisi condotta su centotré paesi mostra che i giorni di caldo estremo, cresciuti per frequenza e intensità a causa dei cambiamentitici,prodotto nel 2020 circa novantotto milioni di persone in più in stato di insicurezza alimentare da moderata a grave rispetto alla media ...