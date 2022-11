Energia | cosa nasconde l’asse Macron-Maduro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Venezuela e Francia rafforzano la loro cooperazione bilaterale in materia di antidroga Il Sovrintendente nazionale antidroga (Sunad) della dittatura, Richard López Vargas, dopo essersi incontrato con il procuratore generale della Repubblica francese in Martinica, Clarisse Taron e altri funzionari di, ha espresso “piena soddisfazione per l’accordo tra funzionari venezuelani e francesi a favore della lotta alla droga, Insommaoltre che sull’ambiente si rafforza anche sulla “lotta contro la droga”. COP27: I 10 comandamenti di Petro per salvare il pianeta dall'”inferno” del cambiamento climatico Petro, un ex membro della guerriglia marxista M19, sta conducendo una feroce campagna contro i combustibili fossili, definendoli “più velenosi” per l’umanità della cocaina ed offrendo un’appassionata ...