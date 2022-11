Empoli Cremonese LIVE | le formazioni ufficiali del match

(Di venerdì 11 novembre 2022) Al Castellani, ilvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Inizio alle 20.45 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Walukievicz, Parisi, Akpa, Grassi, Bandinelli, Bajrami, Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti.(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Buonaiuto, Valeri,Pickel, ...

Commenta per primo(4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Lammers; Satriano.(3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Aywu, Lochoshvili, Hendry; ...... Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (), Matteo ...Grigiorossi pronti al Castellani per l'ultima sfida del 2022, nonché ultima chance per concludere l'anno con una vittoria prima della pausa invernale ...La sfida del Castellani apre la 15^ giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta del Mondiale. Zanetti perde Baldanzi per un problema muscolare. Gioca Bajrami con Lammers e Satriano. Alvini cambia ...