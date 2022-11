Emergenza scuola | Feola e Fata | “Un film già visto Dopo 9 anni si corre ai ripari”

Il Faro online

...- e per chi tra loro ha deciso di restare nel nostro paese a iscrivere i bambini a, a ... Nessuno Escluso , spin off del progetto nato durante l'Covid - 19 per il supporto alimentare ...Lo scopo Guidare lo scuolabus del Comune nelle situazioni die sostituire eventualmente ... auto bambiniMilano Digital Week, il futuro della scuola post-pandemia e il ruolo del dell’innovazione digitale - CorriereTV ...Per le persone ucraine l’integrazione giuridico-amministrativa è stata più facile che per altri profughi. Tuttavia, ancora oggi alcuni brancolano nella ricerca di soluzioni abitative, lavoro, corsi di ...