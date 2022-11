Elly Schlein è pronta alla segreteria del Pd | “Aderisco alla fase costituente” | VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022) È sembrato un chiaro passo verso ladel Pd quello fatto oggi dadurante una diretta su Instagram. “Mi intessa aderire”del congresso Pd “per portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd. Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali non possono cambiare le cose, partecipiamo”, queste le parole della deputata eletta con la lista Pd-Italia democratica e progressista. “Non è il momento di avanzare corse solitarie – ha continuato– ma di fare una cosa più difficile, costruire una corsa collettiva con chi ci sta. Diamoci un appuntamento in un luogo di liberazione delle energie positive, con mondi fuori che si sono sentiti non ...

