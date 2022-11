Elly Schlein è l’unica che può portare aria nuova nel Pd | ma deve decidere cosa fare da grande

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il paradosso diè che rischia di essere la candidata degli elefanti, dei boss del partito, lei che al contrario dovrebbe raccogliere un vento nuovo e sparare sul quartier generale., definita dal Guardian «l’astro nascente della sinistra italiana», per ironia della sorte potrebbe diventare al congresso del Partito democratico la carta dei «poeti morenti» – per citare Ennio Flaiano –, i vari Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, lo stesso Enrico Letta (che così al congresso-dei-cinque-mesi sarebbe arbitro per modo di dire), cioè il gruppone centrista che ha portato il partito alla disfatta del 25 settembre, non da solo ma in alleanza con la sinistra di Andrea Orlando, Peppe Provenzano, e in un certo senso Goffredo Bettini, che la detestano e puntano sullo stesso Orlando (per lui sarebbe la seconda volta, avendo ...