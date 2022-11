Eleonora Daniele furiosa in diretta | ospite asfaltato | “Mi dissocio da quanto detto”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una frase poco apprezzata da uno degli ospiti diche immediatamente si dissocia da: accaduto inQuesta mattina è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane con protagonisti diversi ospiti. Tante le tematiche trattate durante la trasmissione, fino a quando una frase non è particolarmente piaciuta alla padrona L'articolo proviene da Inews24.it.

Milleunadonna.it

... invece oggi ci sono dei giovani preparati, a cominciare da Marco ' , comincia così il duro sfogo di Imma Battaglia, oggi a Storie Italiane su Rai1 con. Roma, professore non accetta ...è esplosa contro la moglie di Edoardo Vianello, non può permettersi di dire una cosa del ... Eleonora Daniele: "Io e l'autismo. Ogni giorno mi alzo e vado a letto pensando a mio fratello" Durante la scorsa puntata di Storie Italiane su Rai1 a proposito della vicenda di Roma dello studente transgender discriminato da un professore, ...Eleonora Daniele è esplosa contro la moglie di Edoardo Vianello, non può permettersi di dire una cosa del genere ...