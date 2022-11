Ecco perché non sappiamo ancora chi ha vinto le elezioni americane

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono passati tre giorni dalledi Midterm negli Stati Uniti manon si conosce chi controllerà le camere del Congresso.non sono stati contabilizzati i voti per capire quale forza politica guiderà il Senato in Arizona e Nevada. In entrambi gli Stati manca il conteggio di centinaia di schede decisive per determinare chi vincerà.questo ritardo? Come spiega il quotidiano The Wall Street Journal, la profonda divisione del Congresso e dell’elettorato americano, insieme ad un minor numero di seggi competitivi, hanno reso più difficile ottenere il controllo della Camera negli ultimi anni. Ci sono dunque più gare serrate così come maggior attesa per i risultati negli Stati dove è necessario più tempo per il conteggio delle schede (incluse quelle che arrivano via posta). Uno scenario che si è ...