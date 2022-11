Dramma nel calcio | il club lo svincola | Samuel Rebollo si suicida

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un tragedia ha sconvolto il mondo del, in particolar modo l’Argentina. L’ex calciatore dell’Aldosivi di Mar del Plata,, si èto e il motivo riguarda proprio l’aspetto sportivo. Aveva appena 20 anni e giocava in quarta categoria. Il calciatore non ha accettato la decisione del suo ex, proprio l’Aldosivi, dirlo. Il contratto non è stato rinnovato e la decisione è stata quella del divorzio. .Si tratta del secondo caso di suicidio in poco più di due anni nella società di Mar del Plata: nell’agosto 2020 si erato il 18enne Leandro Latorre, per lo stesso motivo. Il comunicato della squadre e il messaggio del padre Il ragazzo è stato trovato morto in casa. Proprio ilMar del Plata ha rilasciato un ...