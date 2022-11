Donna incinta è una su 10 milioni – rimane senza fiato quando il dottore mostra cosa vede nell’ecografia

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 11 novembre 2022) Questaè un caso su 10. La gravidanza della super mamma Ashley Ness ha già attirato l’attenzione in tutto il mondo. La scorsa estate Ashley, del Massachusetts, Stati Uniti, era. Viveva con sua figlia di 8 anni, il fidanzato Val e i due figli di lui. Ma la famiglia stava per allargarsi, anche se nessuno di loro avrebbe potuto scoprire in anticipo di quanto… Secondo un medico che ha parlato con la rivista People, la gravidanza di Ashley è un caso da 1 su 10. L’articolo prosegue sotto la foto. View this post on Instagram A post shared by Ashley Ness (@thec squad2022) Ma durante un’ecografia, Ashley ha scopertoaspettava. Nella sua pancia non c’era un solo bambino… e neanche due o tre, ma quattro! Ciò che ...