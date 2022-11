Domenica In | anticipazioni 13 novembre 2022 | chi sono gli ospiti di Mara Venier

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento conIn. E con il salotto di. Protagonisti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo, che si racconteranno senza freni, a cuore aperto, ai microfoni della ‘zia’ nazionale: dalla carriera ai successi fino alla sfera sentimentale e alle pagine buie. Perché dai dolori ci si rialza. Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle aIn Come sempre, stando alledi TvBlogo, la puntata di13si aprirà con lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle. E in studio ci saranno Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi, protagonisti dello show di Milly Carlucci. Ma ci sarà anche Giovanna Ralli. Nel salotto Guillermo Mariotto, Fabio ...