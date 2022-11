Domani a Milano i funerali di Danilo Arlenghi | l’ultimo saluto al Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si terranno, 12 novembre, alle ore 14.45, nella Chiesa del Santissimo Redentore, in Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 5, in, idialdeldel, che si è spento ieri mattina, all’età di 66 anni. Lo comunica, con una nota, il Segretario Generale delBiagio Maimone.era un esperto in, organizzatore, moderatore e relatore di eventi ed anche editore. Abile oratore e qualificato divulgatore è stato spesso invitato in veste di relatore o di moderatore a ...

MilanoToday.it

, 11 nov. " Si terranno, 12 novembre, alle ore 14.45, nella chiesa del Santissimo Redentore, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 5 a, i funerali di Danilo Arlenghi, presidente ......il 753° anniversario 3 Settembre 2013 SAN CASCIANO VAL DI PESA - Gli eventi della biblioteca 18 Novembre 2016- Arezzo, Torrefazione Portioli, accordo per distribuzione del caffè 13 ... Confermato lo sciopero nazionale: a rischio treni e mezzi Atm (metro, tram e bus) a Milano Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Si terranno domani, 12 novembre, alle ore 14.45, nella chiesa del Santissimo Redentore, in via Giovanni Pierluigi ...L'assessore alla Casa del comune di Milano potrebbe annunciare domani la sua corsa per le prossime regionali Pierfrancesco Maran, assessore comunale Pd a Milano, si candida alle primarie del centrosin ...