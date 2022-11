Dl aiuti quater | dalle bollette alla nuova soglia contante | ecco cosa contiene

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov – Dl, ci siamo. Come riporta l’Ansa, il decreto ha avuto il via libera del Cdm nella serata di ieri, dopo la proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. DlIl Dlla conferma di piccoli – e purtroppo miseri –già presenti nei precedenti provvedimenti firmati dall’esecutivo di Mario Draghi. Anzitutto, la proroga del credito di imposta, ma anche la conferma dello sconto per la benzina. La “novità” risiederebbe nellepagabili a rate. Il decreto sfrutta il piccolo tesoretto di 9.1 miliardi segnalato dal Nadef, grazie all’andamento un po’ meno disgraziato del Pil nazionale negli ...

