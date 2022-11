Disturbi specifici dell’apprendimento | azioni per rendere alleati doceti e famiglia per sviluppare le potenzialità dello studente

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Disturbo Specifico di Apprendimento è una vera e propria caratteristica personale nel quadro di una intelligenza normale, perché se fosse più bassa della media potremmo avere quello che chiamavamo Disturbo Cognitivo Borderline - oggi definito Funzionamento Intellettivo Limite - e se quel limite si abbassasse ulteriormente saremmo in presenza di una Disabilità intellettiva. In sostanza, i Bisogni Educativi Speciali vengono racchiusi, con molte sfumature al loro interno, in questa triade. L'articolo .