Decreto Aiuti quater | Meloni sul Superbonus | “Misura meritoria | ma il 110% ha portato distorsione a beneficio dei ricchi”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il“nascevamente comeper aiutare l’economia”, ma “il modo in cui è stata realizzata haunasul mercato aprevalentemente dei redditi medio alti”. Quindi a favore dei. Così la premier Giorgiain conferenza stampa ha difeso la decisione di modificare il, abbassandolo dal 110 al 90%, come prevede ilapprovato giovedì in Consiglio dei ministri. “Abbiamo scelto di intervenire e si passa al 90%, salvo per chi ha già deliberato a oggi l’intervento e presenta entro il 25 novembre la nota di inizio lavori. Ma con i risparmi abbiamo deciso di riaprire alle unifamiliari, a patto che si tratti ...

Fringe benefit Il governo ha innalzato per il 2022 il tetto dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali dai 600 euro previsti dalbis a 3.000 euro . Su queste somme, esentasse ...Meloni ha ricordato che le misure delsono in parte di proroga fino a fine anno di misure gia' in vigore ma sono state inserite anche nuove norme. nep 11 - 11 - 22 10:47:38 (0232)ENE,PA 5 ...Via libera dell’Aula della Camera al Dl aiuti ter. Il testo passa all’esame del Senato ... Interventi peraltro destinati a essere implementati dal Dl ‘quater’. Il decreto legge ripropone, tra l’altro, ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole ...