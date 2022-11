Decreto aiuti | Meloni | “Dal governo 9 | 1 miliardi per le famiglie contro il caro-bollette” Giorgetti duro sul superbonus | un beneficio finora a vantaggio dei redditi medio-alti

(Di venerdì 11 novembre 2022) Isaranno calcolati non in base al tradizionale Isee ma alla composizione del nucleo familiare. Decisa l’estensione a 3 mila euro dei fringe benefit che il datore può aggiungere in busta paga esentasse

Meloni ha ricordato che le misure delsono in parte di proroga fino a fine anno di misure gia' in vigore ma sono state inserite anche nuove norme. nep 11 - 11 - 22 10:47:38 (0232)ENE,PA 5 ...... nel corso della conferenza stampa che ha presentato il Dlquater non aveva usato mezzi ... Già il governo precedente, con l'introduzione, nel novembre 2021 delantifrode e con le modiche ...Via libera dell’Aula della Camera al Dl aiuti ter. Il testo passa all’esame del Senato ... Interventi peraltro destinati a essere implementati dal Dl ‘quater’. Il decreto legge ripropone, tra l’altro, ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole ...