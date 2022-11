Dal Superbonus al tetto al contante fino alle bollette | tutte le misure del Decreto Aiuti

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Dlquater, che contiene i nuovi sostegni contro il caro-energia, è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Le risorse stanziate sono pari a 9,1 miliardi di euro e sono provenienti dall'extragettito fiscale. Prevista anche la rimodulazione delal 90% a partire dal 1° gennaio 2023. Le altrecontenute nelsono: lo sblocco delle trivelle; la proroga dei crediti di imposta per luce e gas, pagati dimprese, e del taglio delle accise sui carburanti. E poi i benefit aziendali, esentassea 3mila euro; la possibilità di rateizzare leaziendali. Inoltre, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della scuola. In particolare, per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese potranno richiedere ...

'Non siamo tanto amareggiati per la diminuzione al 90% dell'incentivo del, quanto e ... responsabile della produzione di emissioni inquinanti e inadeguatopunto di vista sismico. Inutile ...... diretta conseguenza di quanto stabilitogoverno all'interno del decreto Aiuti - quater : oltre gli aiuti per il caro energia, le modifiche al, l'incremento al tetto dei contanti e l'...Cittadini, lavoratori, imprese e, in qualche modo, persino banche. È trasversale la preoccupazione per il ridimensionamento degli incentivi nel settore dell’edilizia: dal Superbonus all’Ecobonus, pass ...Secondo l’associazione di categoria, il decreto approvato ieri nel Consiglio dei Ministri, che per l’ennesima volta cambia il quadro normativo del Superbonus dalla sera alla mattina ...