Dal prossimo memoir di Harry alla biografia su Carlo III

(Di venerdì 11 novembre 2022) I quattro libri da leggere della settimana riguardano ildi, Spare – il minore (Mondadori),III (Utet) di Vittorio Sabadin, unasul nuovo re britannico, il romanzo di Elisabetta della scrittrice Eva-Maria Bast (Tre60) e I Windsor raccontati da Cristina Penco per Diarkos. Mai come adesso, soprattutto in concomitanza con l’uscita della quinta serie di The Crown (Netflx) i fari sono tanto puntati sulla monarchia inglese. Benché storia vera e recente, le vicende del principe, di ree della regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre scorso, continuano ad appassionare. Forse perché sono lontani da noi, ma vicini in termini di storie umane. Persone “intrappolate” in un servizio a favore del mantenimento della ...

varesenews.it

Focus On "Ieri, oggi e domani: le infrastrutture in Italia" elaborato dall'Ufficio Studi di ... emerge che porti ed aeroporti e ferrovie saranno il comparto che crescerà maggiormente nel...La piattaforma di streaming on demand Netflix ha appena annunciato Odio il Natale , una nuova commedia romantica in 6 episodi che sarà disponibile in esclusiva sul servizio a partire7 dicembre, giusto in tempo per l'arrivo del Natale. La serie vede Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell'amore per il momento più critico dell'anno, quello dei giorni che ... Inps digitale: dal prossimo anno solo comunicazioni on line per il Tfs e il Tfr dei dipendenti pubbici Ita Airways conferma l’incremento della flotta per il 2023, il prossimo anno entreranno 39 aeromobili di nuova generazione ...Che Twitter sia prossima al fallimento e alla bancarotta non è possibile saperlo, ma per Musk ci sono tutti i segnali.