Cremonese | Alvini | «Un risultato positivo per agganciare il treno davanti»

Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' tra l'Empoli di Zanetti e ladiin tempo realeL'Empoli e lasi affrontano nel primo anticipo che apre la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà ...Formazioni ufficiali Empoli, le scelte di Zanetti eper il match di Serie A in programma alle 20.45 Alle 20.45 scenderanno in campo Empoli e. Di seguito le scelte di Zanetti e. EMPOLI (4 - 3 - 3)...Grigiorossi pronti al Castellani per l'ultima sfida del 2022, nonché ultima chance per concludere l'anno con una vittoria prima della pausa invernale ...La sfida del Castellani apre la 15^ giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta del Mondiale. Zanetti perde Baldanzi per un problema muscolare. Gioca Bajrami con Lammers e Satriano. Alvini cambia ...