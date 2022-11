Costituente Pd | Elly Schlein scende in campo | “Ci sono | ma serve un percorso collettivo”

(Di venerdì 11 novembre 2022)annuncia la sua adesione aldel Pd, rendendosi di fatto disponibile a candidarsi alla segreteria. “Ci, maun”, dichiara in una diretta Instagram sul suo profilo, in cui ha assicura di non voler restare a guardare perché “c’è già una nuova classe dirigente che aspetta un’opportunità”. Per l’ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna neo eletta alla Camera, forse l’opportunità “è proprio questa”. “Ascolterò le tante reti che ciin questa società. Non è oggi il momento di avanzare corse solitarie, ma è il momento di costruire una visione collettiva insieme”, dice. Insomma, la candidatura non è ufficiale, ma la disponibilità a farsi portavoce ...

Le dichiarazioni via Instagram della deputata eletta con la lista Pd - Italia democratica e progressista. "Rifiuto le logiche di ...BOLOGNA -Schlein fa un passo avanti. Aderisce "con grande piacere" al percorsodel Pd, e di fatto si rende disponibile a correre per la segreteria. Non da sola però, ma "con tante e tanti" che ...Elly Schlein, deputata eletta con il Partito democratico, ha annunciato che prenderà parte al percorso costituente del Pd. In una diretta Instagram, la ex vicepresidente dell'Emilia Romagna ha detto ...La parlamentare in diretta su Instagram contro le correnti: "No alle logiche di cooptazione. Ancora si pensa che dietro una donna deve esserci sempre un ...