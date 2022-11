Costellazioni di bellezza | le stelle ispirano il beauty

(Di venerdì 11 novembre 2022) Da sempre, l’uomo rivolge la sua attenzione al cielo. Sin dall’antichità, infatti, lerappresentano l’unica fonte di luce durante la notte, una vera e propria guida per orientarsi nel buio. E, poi, c’è la luna, che regola le maree e con le sue fasi determina il momento giusto di tagliare i capelli. O quello per fare un bagno lunare, per dare sollievo a mente e corpo. Senza dimenticare la sempre maggior attenzione riservata a oroscopo, astrologia e affinità tra segni zodiacali, ma anche alla lettura dei tarocchi. Le, dunque, non smettono di essere una guida, anche se in senso più metaforico. Estendendo il loro influsso benefico anche alla, pianeti e astri, infatti, trasmettono la loro energia al make up. Una cosmesi che si fa stellare, attraverso un intreccio di glitter e finiture ...

Io Donna

Dai prodotti classici e iconici alle novità assolute, per dedicarsi alla propriae alla ... L'ispirazione arriva dalle stelle e dalle, che guidano anche il Natale secondo Dyptique ...Nella sua oscurità, nell'oscurità del nero, vedo un universo infinito diinfinite! ... Cosa rappresenta per te la, l'Arte e quale ritieni esserne il potere nonché principale ... Natale 2022, i calendari dell’avvento beauty da non perdere Scoprite come le stelle influiscono sui prodotti beauty da acquistare, illuminando la via verso veri e propri must have ...Natale è sempre più vicino e quale modo migliore di aspettarlo, se non accompagnati dai Calendari dell'Avvento Beauty più belli per il 2022 Cofanetti ricchi di sorprese e, soprattutto, dei prodotti s ...