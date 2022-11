Corriere dello Sport – Il Milan cerca il vero Leao | anche il Real

(Di venerdì 11 novembre 2022) 2022-11-11 20:00:54Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalO – Tra il rebus sul rinnovo e un Mondiale con tutta l’intenzione di essere il valore aggiunto del Portogallo, c’è un Leão in attesa dell’ultimo colpo d’ala con il. L’ultimo del 2022, s’intende. Poi una schiarita sul futuro rossonero, con firma e gol al centro della scena, in parallelo alla seconda parte di stagione. Dopo il derby, Pioli in campionato ha ricavato da Leão appena due gol contro Empoli e Monza. Un talento pigro che ultimamente è stato travolto dalla mannaia del fisiologico turn-over. Ma nemmeno il Leão a minutaggio ridotto ha saputo ritagliarsi gli spazi giusti per incidere. Aspettando il Qatar, domenica c’è la Fiorentina: serve il solito jolly in grado di fare reparto, non certo la brutta ...

Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori per il prossimo test della Nazionale Under 21 , che sarà impegnata sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona in un'amichevole di ...ROMA - N icolò Zaniolo è sempre nell'occhio del ciclone. Dopo aver portato la Roma agli spareggi di Europa League non è riuscito ad essere decisivo nel derby e contro il Sassuolo e adesso c'è una ... L'ex rettore dell'Università del Napoli: "Psicosi Juve. Kvara Almeno in panchina" Prima chiamata per il giovane attaccante della Roma, presente nella lista dei 25 giocatori diramata dal ct Paolo Nicolato. Ritorno in U21 per Matteo Cancellieri ...