Coronavirus | 549 morti e 181 181 contagi negli ultimi 7 giorni Tasso positività al 15 6% -0 5%

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il bollettino settimanale (4 – 11 novembre)sette, i decessi dasegnalati in Italia sono stati 549: un aumento rispetto alla cifra rilevata nella settimana precedente, pari a 496. Questo è quanto emerge dai dati del bollettino settimanale del ministero della Salute e della Protezione Civile pubblicato oggi. Nello stesso periodo di riferimento, isono stati 181.181. Anche questo calo, mostrando una crescita rispetto alla settimana precedente, quando i nuovi positivi erano stati 166.824. Ildisi attesta a 15.6% (-0.5%). La situazioneospedali La situazioneospedali d’Italia migliora: 35 ricoveri in meno sono stati registrati nei reparti di terapia intensiva, ...

