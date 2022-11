Coppa Davis | Angelo Mangiante | “Stati Uniti forti | ma l’Italia può farcela se ritrova la condizione”

(Di venerdì 11 novembre 2022), ex tennista e giornalista di Sky Sport ha parlato ai microfoni di OA Sport per presentare le ATP Finals di Torino e le Finali dia Malaga, nelle qualiaffronterà glinei quarti di finale. Chiusura con una battuta sulla carriera del figlio Paolo, che prova a ripercorrere le orme paterne. Sulle imminenti ATP Finals di Torino: “Arrivano gli otto più grandi giocatori al mondo, si è infortunato Carlos Alcaraz, ma ci sono due leggende come Nadal e Djokioci, ci sono dei giovani destinati a monopolizzare il prossimo decennio ,mi riferisco ad Auger-Aliassime, a rune che è prima riserva ma potrebbe entrare per qualche defezione, e poi tanti campioni già affermati come Medvedev, Tsitisips, Fritz, che affronteremo nella Finali ...

Agenzia ANSA

L'Italia si avvicina a grandi passi verso i quarti di finale della2023, la massima competizione per Nazionali di tennis. Gli azzurri scenderanno in campo a Malaga (Spagna) nella giornata di giovedì 24 novembre per affrontare gli USA in un incrocio che si ...DA TORINO A MALAGA, LECUP BY RAKUTEN FINALS - D al 22 al 27 novembre appuntamento a Malaga per la fase conclusiva dellaCup by Rakuten Finals ), in diretta su Sky Sport ... Coppa Davis: Binaghi, tra 4-5 anni potremo rivincerla Il grande tennis sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Mentre a Milano e su Sky i riflettori sono accesi sulle Intesa Sanpaolo Next Gen ...Berrettini, la foto comparsa su Instagram contiene un indizio inconfutabile: la verità sulle intenzioni del tennista romano.