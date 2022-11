Cop27 | Biden | Usa raggiungeranno obiettivi entro il 2030

"Gli Stati Uniti raggiungeranno gli obiettivi di riduzione delle emissione entro il 2030". Lo ha detto il presidente americano Joealla conferenza sul climaa Sharm el Sheikh. "Il mio impegno sul clima e' incrollabile, faremo la nostra parte per evitare l'inferno climatico", ha detto ancora. .17.16:Usa ridurranno emissioni nel 2030 "Mi scuso per il ritiro Usa dall'accordo sul clima" di Parigi",dice il presidentealla Conferenza, in Egitto. "Lottare contro il cambiamento climatico è un imperativo...riguarda la sicurezza umana,economica e sociale. Bisogna agire con urgenza". Gli Usa "raggiungeranno ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Sharm el-Sheikh, l’intervento di Biden alla Cop27 La direttaIl presidente Usa: «Mi scuso per ritiro Stati Uniti da accordo clima» - CorriereTV ...