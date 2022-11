Convocati Italia U21 per l’amichevole con la Germania | spunta anche Volpato

Sky Sport

Il ct dell'Roberto Mancini ha fatto sapere la lista deiper le due sfide amichevoli. Comments comments...per primo Il Monza annuncia la convocazione di Matteo Pessina nell'di Mancini, una chiamata storica: 'Torna in azzurro il capitano biancorosso Matteo Pessina, che figura tra i 31del ... Italia, i convocati per le amichevoli: prima per Fagioli, Miretti e Pafundi. Torna Chiesa Ci sono ben undici 'italiani', quindi un'intera squadra, nella lista dei 26 convocati dal ct della Serbia Dragan Stojkovic per i Mondiali in ...La riunione straordinaria dei ministri dell'Interno dovrebbe essere convocata dalla Repubblica ceca, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio, ricorda Politico. L'Ue, dunque, tenta ...