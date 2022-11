Convocati Italia per le amichevoli con Albania e Austria | Mancini ne chiama 31!

(Di venerdì 11 novembre 2022), le scelte del commissario tecnico Robertoin vista delleconRobertohato 31 giocatori in vista delledell’contro(16 novembre) e(20 novembre). Prima convocazione per Miretti, Fagioli e Pafundi, torna a disposizione Chiesa. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi ...

Il ct Lionel Scaloni ha convocato anche Lautaro Martinez, Joaquim Correa, Leandro Paredes e Nico Gonzales. C'è molta, nella rosa dei 26 calciatorinella Nazionale argentina dal tecnico Lionel Scaloni per i Mondiali del Qatar. Nella lista, diramata quest'oggi, spiccano i nomi del talento della Roma ...Van Gaal chiama i due giocatori dell'Inter Dumfries e De Vrij, ci sono anche De Ligt, Depay e gli atalantini Koopmeiners e De Roon ...