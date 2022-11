Contratto scuola | Zangrillo | “L’accordo apre una nuova stagione di confronto coi sindacati”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “odierno, molto atteso, ci permette di guardare con fiducia a unadicon i, nell’ottica di una collaborazione leale e trasparente in grado di guardare all’esclusivo interesse nazionale". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, sulla firma del. L'articolo .

... con una sequenza contrattuale specifica, che non erano all'interno delCollettivo Nazionale di Lavoro. Per esempio la mobilità dovrà passare dal CCNLin modo da garantire a tutti i ...... dopo l'accordo politico raggiunto ieri con il ministero dell'Istruzione e del Merito per il rinnovo del Ccnlsu stipendi e arretrati hanno siglato all'Aran ilper la parte ...Valditara: 'Giornata storica'. Zangrillo: 'Grande soddisfazione'. Sindacati: 'Un passo avanti nella direzione giusta' ...Il rinnovo del contratto scuola per il triennio 2019-2021 è stato firmato dalle parti nella sua sezione economica. La Tecnica della Scuola ha raccolto le tabelle con tutti gli aumenti “Siamo nella ...