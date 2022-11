Contratto scuola | aumenti e arretrati | 101 euro medi lordi e quasi 2500 euro medi lordi ACCORDO FIRMATO scarica TESTO

... al cui interno c'è un focus sulladi cui abbiamo discusso direttamente con il Presidente ... afferma Pacifico, ribadendo "abbiamo chiesto al governo, dopo ildi ieri, di non ...Il personale dellache vuole produrre il ricorso che permette di recuperare i 500 euro l'anno negati ai precari per la formazione e l'aggiornamento professionale può chiedere informazioni alle ...Un incontro per esaminare e risolvere i problemi della refezione scolastica registrati nei giorni scorsi nella seconda Municipalità. Con questo obiettivo ...Il contratto scuola per il triennio 2019-2021 è stato firmato dalle parti nella sua sezione economica. Restano aperte le questioni normative. Ad annunciarlo il sindacato FLC Cgil a ridosso della riuni ...